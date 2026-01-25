Çorum TOBB Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mesleki eğitimde yetkinliklerini artırmak ve başarılarını ileriye taşımak amacıyla yarışmalara kararlılıkla hazırlanıyor.

Çorum’da TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin yarışma hazırlık çalışmaları sürerken, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ve AR-GE birimi okulu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Atölyelerde öğrencilerle yakından ilgilenen yöneticiler, mesleki eğitimin üretim, istihdam ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Öğrencilerin özverili çalışmalarını takdir eden heyet, yarışma sürecinin mesleki gelişime önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Ziyaret kapsamında okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, atölye altyapısı, ekipman ihtiyaçları ve yarışma süreçlerine ilişkin talepleri dinleyerek değerlendirmeye aldı.

TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, üreten, geliştiren ve yarışarak güçlenen öğrencileriyle mesleki eğitimde öncü konumunu güçlendirerek yoluna kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi