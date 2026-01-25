Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, emekli maaşlarıyla ilgili süregelen tartışmalara sert sözlerle tepki göstererek, yaşanan sorunun maaşların düşüklüğünden çok adaletsizlikten kaynaklandığını söyledi.

DP İl Başkanı Ahmet Damar, emekli maaşlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, ülkede emeklilerin geçim mücadelesinin her geçen gün daha da zorlaştığını ifade etti. Emekli maaşlarının ne zaman ve ne kadar artırılacağının belirsizliğini koruduğunu belirten Damar, “Emekli maaşı tartışması neredeyse bir papatya falına döndü. Az mı verilecek, çok mu verilecek, bugün mü yarın mı derken vatandaşın yaşama hakkı pazarlık konusu haline getirildi” dedi.

Sorunun yalnızca maaşların düşük olması olmadığını vurgulayan Damar, asıl problemin emekli maaşları arasındaki dengesizlik ve adaletsizlik olduğunu savundu. Bu tablonun yıllardır yapılan yanlış düzenlemelerin sonucu olduğunu ifade eden Damar, iktidarın daha adil bir sistem kurmakta başarısız olduğunu öne sürdü.

Açıklamasında çiftçi ve üreticilerin yaşadığı sıkıntılara da değinen Damar, artan girdi maliyetleri nedeniyle tarımsal üretimin sürdürülemez hale geldiğini belirterek, “Bugün hem üretici hem de tüketici perişan. Çiftçi tarlasını ekemez hale geldi. Bu düzen sürdürülebilir değildir” diye konuştu.

Yardım politikalarının kalıcı çözüm olmadığını dile getiren Damar, sosyal devlet anlayışının sadaka kültürüyle değil, adaletli bir gelir dağılımıyla inşa edilebileceğini söyledi. Sürekli yardımların yoksulluğu ortadan kaldırmadığını belirten Damar, “Yoksulluğu yönetmek marifet değildir, yoksulluğu bitirmek marifettir” ifadelerini kullandı.

Ülkenin yeterli kaynaklara sahip olduğunu vurgulayan Damar, esas eksikliğin doğru ve adil yönetim olduğunu savunarak, emekli, çiftçi ve dar gelirli kesimlerin insanca yaşayabileceği bir düzenin mümkün olduğunu söyledi. Demokrat Parti olarak bu adaletsiz düzene karşı durduklarını belirten Damar, eşit, şeffaf ve liyakatli bir yönetim çağrısında bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ