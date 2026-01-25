Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen toplantı, Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç başkanlığında yapıldı. Toplantıya hastane yönetimi ile hastanede görev yapan tüm meslek gruplarından çalışanlar katıldı.

Toplantıda, çalışanlar ile hastane yönetimi arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, sağlık hizmeti sunumunu etkileyen hususlar ile çalışanlardan gelen görüş ve öneriler ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişiyle mevcut uygulamalar değerlendirilerek iyileştirmeye yönelik öneriler masaya yatırıldı.

Sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve kaliteli şekilde sunulabilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, çalışan memnuniyetinin hizmet kalitesine doğrudan katkı sunduğu vurgulandı.

Yetkililer, Çalışan Memnuniyeti ve Kurumsal Aidiyet Toplantıları’nın hastanede her ay düzenli olarak yapılacağını belirterek, bu toplantılarla çalışanların görüş ve taleplerinin yakından takip edileceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi