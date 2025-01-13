Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Kasım ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 16,4 arttı.

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,9 arttı.

Editör: Haber Merkezi