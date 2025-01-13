Veli Paşa Konağı’nda Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından ailelerin kişisel gelişim ve mental sağlıklarına dokunmak amacıyla düzenlenen “Mındfulness Temelli Stresle Baş Etme Eğitimi” tamamlandı. 8 haftalık eğitime katılan ailelere sertifikaları verildi.

Bilinçli farkındalık pratiği olarak tanımlanan ‘Mindfulness Temelli Stresle Baş Etme’ temalı eğitim 8 hafta sürdü. Eğitimlerde Uzman Klinik Psikolog Seda Karaca tarafından mindfulness teknikleri aktarıldı. Eğitimde, katılımcılara stres yönetimi, nefese odaklanma, farkındalık pratikleri ve yargısız bir şekilde dikkat verme gibi konular üzerine bilgiler verildi.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılara Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar ve Uzman Klinik Psikolog Seda Karaca tarafından sertifika verildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR