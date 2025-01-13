Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu eğitim gören hafif düzeydeki engelli çocukların ürettikleri ürünlerden yüzde 15 peşin vergi kesildiğini ifade eden CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, kesilen vergi nedeniyle maliyetin arttığını ve satışların da düştüğünü vurgulayarak, bu özel okullardaki peşin verginin halk eğitim merkezleri ve mesleki teknik liselerdeki gibi yüzde 1’e düşürülmesi gerektiğini dile getirdi.

“VERGİ DÜŞÜRÜLMELİ”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi: “Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde özel çocuklarımızın ürettikleri ürünler, döner sermaye işletmesi aracılığıyla satılıyor ancak döner sermayeye ödenen ücretlerden hem vergi kesintisi yapılıyor hem de yüzde 15 peşin gelir vergisi ödeniyor. Mesleki ve teknik liselerde ve halk eğitim merkezlerinde de aynı yöntemle üretim ve satış yapılmasına rağmen bu kurumlarda yapılan kesinti yüzde 1. Hafif düzeyde engelli bulunan bu çocuklarımızın el emeği göz nuru ürünlerde yüzde 15 kesinti yapılması maliyeti artırmakta ve satışlar düşmektedir. Anadolu özel eğitim meslek okullarındaki peşin gelir kesintisi mesleki ve teknik okullardaki gibi yüzde 1'e düşürülmelidir.”

“İSTİHDAMIN ÖNÜNDEKİ

ENGELLER KALKMALIDIR”

Yaptığı konuşmada engelli bireylerin istihdamına da değinen Tahtasız, “Özel eğitim veren okullarımızdan mezun olan engelli bireylerimiz mezun olduktan sonra iki yıllık özel eğitim meslek okullarına yerleşmekte fakat bu okullardan mezun olduktan sonra e-KPSS'yle işe yerleşmelerinde büyük zorluklar yaşanmaktadır. Engelli bireylerimizin üretmelerinin ve işe yerleştirilmelerinin önündeki engeller kaldırılmalı, tüm kamu kurumları kanunen belirlenen engelli kadro sayısına riayet etmelidir” diye konuştu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ