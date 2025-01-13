Büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, geçtiğimiz günlerde ‘naylon faturayla yolsuzluk’ iddialarıyla gündeme gelen Yunus Emre Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Üyesi de olan Birol Akgün, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye büyükelçi olarak atandı.

AKP genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arapça tercümanı ve danışmanı Yakup Caymazoğlu da Ürdün’ün başkenti Amman’da görevlendirildi. Erdoğan’ın eski basın müşaviri Lütfullah Göktaş ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Büyükelçisi oldu.

Sözcü’nün aktardığına göre, NATO nezdindeki Büyükelçi Levent Gümrükçü, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Böylece Berris Ekinci, Burhanettin Duran, Kemal Bozay ve Nuh Yılmaz ile birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı sayısı 5’e yükseldi.

Mozambik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan getirildi. Almanya Berlin Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan atandı. Küba Havana Büyükelçiliğine, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz getirildi. Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne ise Ahmet Rıza Demirer atandı.

Editör: HABER MERKEZİ