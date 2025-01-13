Bayat’ın Toyhane Köyü nüfusuna kayıtlı İstanbul’da yaşayan Muzaffer İmal vefat etti.

İstanbul’da İBB personeli olarak görev yapan Muzaffer İmal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vefatıyla başta ailesi ve sevenleri büyük bir üzüntüye gark olurken, onurlu ve mütevazi duruşuyla gönüllerde yer tutan Muzaffer İmal’ı tanıyan herkesi yasa boğdu.

Merhumun cenazesi İstanbul Safa Camii’nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Soğanlık Mezarlığı’na defnedildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi