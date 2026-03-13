Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Çorum ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Niksar olan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Sarsıntı başta Tokat ve ilçeleri olmak üzere Amasya, Samsun, Çorum, Kastamonu ve Ordu’da da hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.