Mustafa Yumlu, ligin ilk yarısında Çorum’da oynanan ve Ahlatcı Çorum FK’nın 4-1 kazandığı maçın 8.dakikasında, takımını 1-0 öne geçirmişti. Thomas Verheydt ise 79.dakikada Ahlatcı Çorum FK’nın üçüncü golünü atmıştı.
Pazar günkü maçta ise, Thomas 86.dakikada Ahlatcı Çorum FK’nın beraberlik golünü kaydederken, Mustafa Yumlu 90+6’da takımına galibiyeti getiren golü Ahlatcı Çorum FK filelerine gönderdi.
Thomas bu sezon ligdeki gol sayısını 12’ye, Mustafa Yumlu ise 4’e yükseltti.
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