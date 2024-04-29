Ahlatcı Çorum FK’nın Erzurumspor’a 2-1 yenildiği maçta, 83.dakikada Hakan Barış’ın yerine oyuna giren Atakan Akkaynak, 90+5.dakikada gördüğü sarı kartla ceza sınırına dayandı. Akkaynak, bu hafta Şanlıurfaspor’la oynanacak maça Kerem Kalafat ve Michael Ologo ile birlikte ceza sınırında çıkacak.

Erzurumspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Ferhat Yazgan ve Thomas Verheydt Şanlıurfaspor maçında forma giyemeyecek.

Erzurumspor’da ise kaleci Mehmet Göktuğ bu sezon üçüncü sarı kartını görerek ceza sınırına dayandı.