Maçta kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına katılamayan Serkan Özbalta, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, maçta galip gelemedikleri için üzgün olduklarını ifade ederken, “Takımımızı buralara getiren oyuncu arkadaşlarımız bundan sonra da daha çok çalışıp bu şehri taraftarlara bugüne kadar yaşattıkları sevinçleri tekrar yaşatacaklardır” dedi.

Özbalta’nın açıklaması şöyle: “Ligde her maç gibi bu karşılaşma da oldukça zor geçti. Bir yandan üzülüp bir yandan da kazanımların olduğu bir haftayı da geride bıraktık. Gönül isterdi ki galibiyetle konumumuzu koruyalım ama olmadı, üzgünüz.

Her zaman söylediğim gibi, takımımızı buralara getiren oyuncu arkadaşlarımız bundan sonra da daha çok çalışıp bu şehri taraftarlara bugüne kadar yaşattıkları sevinçleri tekrar yaşatacaklardır.

TARAFTARA TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ

Böyle samimi, saygıdeğer oyuncu grubu ile çalışmaktan son derece memnunum. Sezon bittiğinde netice ne olursa olsun, onlarla gurur duyacağım. Bizi Erzurum’a gelip destekleyen taraftarlarımıza da kocaman bir teşekkür borçluyuz, sağ olsunlar.”