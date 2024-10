Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen Olağan Genel Kurul’a ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçuk, İl Hakem Kurulu eski başkanlarından Recai Kuzey, Özcan Genel, hakemler ve gözlemciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan Kurulu heyeti Durmuş Buyruk, Mustafa Bıçakçı, Umut Can Koca ve Mehmet Zeki Sevim’den oluştu. Başkan adaylarından Gökhan Yumlu ve Özkan Kaya’nın seçim konuşmalarının ardından oy kullanımına geçildi. 40 üyenin oy kullandığı seçimde Gökhan Yumlu 23, İl Hakem Kurulu’nun desteklediği Özkan Kaya ise 17 oy aldı. Bu sonucun ardından Gökhan Yumlu, Ahmet Ecevit’ten bayrağı devralarak Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği’nin (TFFHGD) yeni başkanı oldu.

Seçim sonrası TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve ASKF Başkanı Ferhat Arıcı birer konuşma yaparak yeni başkana ve yönetim kuruluna başarı dileklerini ilettiler.

YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Gökhan Yumlu başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu da belli oldu. Yeni yönetimde Yüksel Basar, Mehmet Samet Ünal, Selçuk Bolat ve Fatih Koçak yer aldı.

Muammer Tekmen, Umut Can Koca, Bahar Çakıcı, Mert Can Öğreten, Edanur Dölkeleş yönetim kurulu yedek üye listesinde yer alırken, denetleme kurulu asil üye listesi İbrahim Altınel, Emre Can Arslan ve Özgür Demirci’den oluştu. Denetleme kurulu yedek üyeliğine Sultan Sol, Ebubekir Kılcı ve Atahan Demir getirilirken, merkez delege asil üye listesi Yüksel Basar, Selçuk Bolat, merkez delege yedek üye listesi ise İbrahim Altınel ve M.Samet Ünal’dan oluştu.

YUMLU: “HER ZAMAN

ŞEFFAF OLACAĞIM”

Hakem camiasında görev aldığı süre içerisinde her zaman şeffaf olduğunu ifade eden Başkan Yumlu, seçilmesi halinde yine şeffaf olacağına vurgu yaptı.

Oy kullanım öncesi kürsüye çıkarak seçim konuşması yapan Başkan Adayı Gökhan Yumlu, genel kurula katılan herkese teşekkür etti. 22 yıl önce kapısından girdiği camiada her türlü görevi yaptığını belirten Yumlu, bu kez TFFHGD başkanlığına talip olmanın heyecanı içerisinde olduğunu ifade etti. 2002 yılında başladığı hakem serüveninin 2017 yılında sona erdiğinin de altını çizen Yumlu, “Bu 15 yıllık sürenin 12 yılında klasman hakemi olarak görev yaptım ve 150’den fazla profesyonel müsabaka yönettim. Kariyerimi noktaladıktan sonra gözlemci olarak hizmet etmeye devam ettim. Sonrasında il hakem kurulunda da farklı görevler yaptım.

22 yıllık süre boyunca aldığım tüm görevleri layıkıyla yapmaya çalıştım. Bugün dernek başkanlığına talip olarak tekrardan hizmet edebilme fırsatını yakaladım. İl Hakem Kurulu’nda görev yaptığım süre zarfında da daima şeffaf olmaya çalıştım. Bugün rabbim bana bu görevi nasip ederse yine yaptığım tüm faaliyetlerde şeffaf olacağımın sözünü veriyorum. Ülke olarak ekonomik zorluklardan geçiyoruz. Genç hakem kardeşlerimizde bu zorluğu zaman zaman yaşıyorlar. Bunu da göz önünde bulundurarak seçilmem halinde kesintileri azaltmayı düşünüyoruz. Yüzde 10 olan kesintiyi yüzde 5’e düşürmeyi planlıyoruz. Yine görüşme yaptığımız firmaların sponsorlukları ile sizlere antrenman malzemesi yaptıracağız. Sizlerin kesintileri ile sağlanan bütçe ile yine sizlere fayda sağlanacak şekilde harcanacaktır.

Yeni dernek binamızı daha faal kullanmak adına sizlerin görüş ve önerisine başvuracağız. Arkadaşlar hakem demek hüküm veren kişi anlamına gelmektedir. Hakem sahada cesaretli yürekli verdiği kararın arkasında dimdik duran hiç kimseden etkilenmeyen etki altında kalmayan kişidir.

Ben buradan sizlere söz veriyorum. TFFHGD’yi berabere yöneteceğiz. Siz isteyeceksiniz biz yapacağız” dedi.

KAYA’DAN BİRLİK VE

BERABERLİK VURGUSU

TFHHGD Başkan adayı Özkan Kaya, seçim vaatlerinin yanı sıra seçilmesi halinde camia içerisinde birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirerek çalışacaklarının sözünü verdi.

Konuşmasına Ahmet Ecevit ve ekibine teşekkür ederek başlayan Özkan Kaya, kendilerinin de yönetim olarak Ecevit’ten aldıkları bayrağı daha üst seviyeye taşıyacaklarının sözünü verdi. Hakem ve gözlemcilerden gelen talepleri halının altına süpürmeyeceklerini de ifade eden Kaya, “Ben ve ekibim görevi almamız halinde sizlerin konforu için vargücümüzle çalışacağız. Sizlere söz veriyorum 24 saat istediğiniz zaman bana ulaşabileceksiniz. Tüm görüş ve önerileriniz değerlendirilecek. Belediyemizden eşofman ve ekipman temini yapılacak olup yine belediyemizin desteği ile sosyal etkinlikler sık sık düzenlenecektir. Yeni dernek binamızı aktif hale getirip Süper Lig maçlarını takip edebilmek adına Bein Sports üyeliği alınacaktır. Dernek ücretleri makul seviyeye çekilecektir.

Çorum FK’nın maçlarını izlemek için hakem ve gözlemcilere kontenjan temini sağlanacaktır. Tüm üyelerimize çeşitli kurumlardan indirim alacağız. Amatör maçlarda kamera kaydı alınıp analiz yapabilme imkânı sağlayacağız. Buna benzer bir sürü imkanları sağlamak için bu göreve talip olduk.

Seçilmemiz halinde camiada birlik ve beraberliği güçlendirerek kardeşçe, dostça ilişki içerisinde olacağız” dedi.

'ARKAMIZDAN İŞ ÇEVİRENLERLE

ASLA YÜRÜMEYECEĞİZ'

İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçuk, TFFHGD Olağanüstü Genel Kurulu’nda sert bir konuşma yaptı. Selçuk, Çorum hakemliğine zarar vermek isteyenleri ve arkalarından iş çevirenlerle yürümeyeceklerini söyledi.

Gökhan Yumlu’nun seçim zaferi ile sonuçlanan genel kurulda bir konuşma yapan İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçuk, Gökhan Yumlu’yu tebrik etti. Seçimin hakem camiasına hayırlı olması temennisinde de bulunan Selçuk, “İl Hakem Kurulu olarak bu seçimin sonucu itibariyle birlikte Çorum hakemliğini nereye götüreceğimizi düşünmemiz lazım. Çorum’da 3 klasman hakemimiz var. Bu sayıyı arttırmamız lazım. Hakemliğin yanı sıra nitelikli insan yetiştirmeyi önemsememiz lazım. Çorum hakemleri dışarıda maç yönettikleri zaman kendilerinin yanı sıra Çorum’u da temsil ettiklerini unutmamaları lazım. Dürüst ve düzgün insanlarla çalışarak Çorum hakemliğini daha yukarılara taşımak gerekiyor. Çorum’un hakemliğine dinamit koymak isteyen insanlar var. Biz bu insanlarla her türlü hesaplaşacağız. Bu insanlara cevabımızı da daha çok hakem çıkarak vereceğiz. Asla arkamıza bakmayacağız. Bizimle birlikte olanlarla yürümeye devam edeceğiz. Arkamızdan iş çevirenlerle ve bize zarar vermek isteyenlerle asla aynı yolda yürümeyeceğiz” dedi.