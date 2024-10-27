Ahlatcı Çorum FK karşısında iyi oynadıklarını kaydeden Karatepe, “Bir taç pozisyonunda tesadüfen Çorum FK’lı oyuncunun göğsüne çarpan topla kalemizde golü gördük. Daha sonra oyunu çevirmek için mücadele verdik fakat sonuç istediğimiz gibi olmadı. Bundan sonraki maçlarda daha fazla gol pozisyonu üretip skora yansıtmak istiyoruz” şeklinde kısa bir açıklama yaptı.

Öte yandan, Gençlerbirliği taraftarları maçtan sonra teknik direktörleri Recep Karatepe’yi istifaya çağırdılar. Karatepe’nin basın toplantısında son derece moralsiz olduğu görüldü.