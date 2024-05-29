Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tenis Gençlik Kupası'nda heyecan sona erdi. Osmancık Tenis Kortu'nda gerçekleşen özel turnuvaya 16 kadın, 24 erkek olmak üzere toplam 40 sporcu katılım sağladı. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay'ın da yakından takip ettiği müsabakalar sonunda kadınlarda Nuray Dündar Karakaya birinci, Hümeyra Arslan ikinci, Pınar Eylül Alçin ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Zafer Mercan birinci, Bilal Kök ikinci, Halit Karakaya üçüncü, Talha Şahin ise dördüncü olarak tamamladı.

KUPALAR VERİLDİ

Final maçının ardından düzenlenen törene, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Osmancık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz katıldı. Kaya ve Akpay tören öncesi yaptıkları konuşmada dereceye giren sporcuları tebrik etti. Daha sonra dereceye giren sporcular kupa ile ödüllendirildi.



