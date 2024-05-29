Osmancık Kaymakamlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurumlararası Voleybol Kaymakamlık Kupası sona erdi. 19 kurumdan 228 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada tüm maçlar Osmancık İlçe Spor Salonu'nda oynandı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Osmancık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü şampiyonluk kupasının sahibi olurken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci, İlkokul Öğretmenleri takımı üçüncü, Ortaokul Öğretmenleri takımı ise dördüncü olarak tamamladı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay'ın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci'nin, Osmancık Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Gürer'in ve Osmancık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz'ün katıldığı törenle dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.



Editör: RIFAT KARA