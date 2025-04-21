Tekvando il temsilciliğine kısa bir süre önce atanan ve yıllar sonra Çorum tekvandosunu yeniden ayağa kaldırmak için mesaiye dönen İshak Kepçeli işe hızlı başladı. Kepçeli ilk olarak eski il temsilcilerinden, merhum Yılmaz Gül’ün anısına turnuva düzenleyerek camiayı bir araya getirdi.

Tekvando il temsilciliği tarafından, Yılmaz Gül’ün anısına düzenlenen Ümitler Tekvando İl Şampiyonası Cumartesi günü, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Zevkli ve çekişmeli geçen müsabakaları; Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Yurtlardan Sorumlu Şube Müdürü Hüseyin Şahin, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erol Taşkan, tekvando il temsilcisi İshak Kepçeli, eski il temsilcilerinden Selim Kefçeli ve Erdoğan Şahinci, milli takım teknik direktörü İlhan Aşkın, judo il temsilcisi Hüseyin Üstündağ, muay thai il temsilcisi Fahrettin Öztemiz, Muay Thai Federasyonu yönetim kurulu üyesi Şahin Güler, Anka Spor Kulübü Başkanı Sinan Duman, merhum Yılmaz Gül’ün kızı Dilek Gül ve birçok eski tekvandocu ve antrenör izledi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:

KADINLAR

46 kilo: 1. Müberra Ünsal (Atılımspor), 2. Ayşehir Kırcalı (Yeni Buharaspor), 3. Nisanur Kalınsazlıoğlu (Sungurluspor), 3. Sümeyye Başar (Atılımspor). 49 kilo: 1.Kadriye Çeltek (Altın Hamle), 2. Ecrin Ok (Ankaspor)

53 kilo: 1.Emine Naz Akca (Atılımspor), 2. Zeren Lavin Türkoğlu (Ferdi). 57 kilo: 1.Yağmur Kazak (Dolunayspor), 2. Kübra Bal (Ferdi), 3. Deniz Bolat (Dolunayspor)

62 kilo: 1. Irmak Beste Balcı (Ferdi), 2. Beyza Çiftci (Çorum Zirvespor). 67 kilo: 1.Zeynep Zümra Çakan (Gençlikspor)

73 kilo: 1.Elif Sude Arar (Öncüspor). +73 kilo: 1. Kübra Karakoyunlu (Atılımspor)

ERKEKLER

54 kilo: 1.Beytullah Buğra Yetik (Çorumspor), 2.Görkem Kambur (Ferdi). 63.kilo: 1.Muhammet Caner Beşikci (Altın Hamle), 2.Mehmet Emin Dinçer (Dolunayspor). 68 kilo: 1.Kuzey Ahmet Doğu (Dolunayspor)

74 kilo: 1.İbrahim Efe Şamlı (Ankaspor), 2. Muhammet Ali Erol (Atılımspor)

80 kilo: 1. Selim Can Demir (Çorum Belediye)

Dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.