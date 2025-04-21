İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan İşitme Engelliler Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas’ta yapıldı.

İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından, 4 Eylül Spor Salonu’nda organize edilen ve Rıza Keser’in adının verildiği şampiyonada 30 ilden 250 sporcu mindere çıktı. Büyük erkekler 57 kiloda Çorum’u temsil eden Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Mehmet Akif Sönmez, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.