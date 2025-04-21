TFF Bölgesel Amatör Lig 28.hafta maçında sahasında Kdz.Ereğli Belediyespor’a 4-1 mağlup olan Mimar Sinanspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eğer maç sonu açıklamalarda bulundu. Açıklamasına şampiyon olan Ereğli Belediyespor’u tebrik ederek başlayan Eğer, “Haftalar önce bir üst lige çıkma başarısı gösteren rakibimize karşı sezon başından beri süre alan oyuncularımızı dinlendirip, oynamayan oyuncularımıza şans verdik. Bu önemli karşılaşmada Play-Out maçı öncesi bütün oyuncularımızı görme fırsatımız oldu. Ereğli karşısında ilk yarı futbol adına gerçekten oynamaya çalışan, pozisyon üretmeye çalışan bir görüntü verdik. İlk yarının son dakikasında kazandığımız penaltı atışından da faydalanamadık.

İkinci yarıya da çok iyi başladık ve iki önemli pozisyon bulduk. Bu pozisyonlardan bir tanesinde kanat organizasyonundan gelen golle öne geçtik. Bu golden sonra ikinci golü ararken kaptırdığımız topla kalemizde golü gördük. Bu dakikadan sonra maça ortak olma çabamız yetersiz kaldı ve Ereğli takımı skoru arttırarak sonuca gitti. Oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Bizleri desteklemeye gelen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.