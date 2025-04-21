Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonu’nda gerçekleşen özel turnuva yıldızlar, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride yapıldı. 40 sporcunun katılımı ile gerçekleşen müsabakalar sonunda yıldız kızlarda Öykü Dalar birinci, Nehir Su Kaplan ikinci, Ezgi Kütükçü üçüncü, Ayşegül Yağmur Öztürk dördüncü oldu. Yıldız erkeklerde Emrullah Özer birinci, Ayaz Sertoğlu ikinci, Ayaz Erden üçüncü, İshak Kerim Özdoğan dördüncülüğü elde etti. Genç erkeklerde ise birincilik kürsüsüne Oğuz Köse çıkarken, Murat Kaan Armutcu ikinci, Eymen Bilgen üçüncü, Yiğit Batın Küçüker ise dördüncü olmayı başardı. Büyük kadınlarda ise İsra Özdoğan birinci, Hilal Atan ikinci, Ela Uysal ise üçüncü olurken, büyük erkeklerde Ahmet Şahin birinci, Ege Özceylan ikinci, Halit Yasin Aktaş üçüncü, Gökhan Yüksel dördüncü olarak tamamladı.

Atışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.