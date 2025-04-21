Voleybol İl Temsilciliğince Veteran Erkekler Voleybol Turnuvası düzenleneceği açıklandı.

Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal’ın yaptığı açıklamaya göre, 30 yaş ve üstü erkeklerin mücadele edeceği turnuva Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa organize edilecek. 2024-2025 Sezonunda Efeler Ligi, 1. ve 2.Lig’de oynayan sporcuların yer alamayacağı turnuvaya katılacak takımların en geç 14 Mayıs Çarşamba günü, saat 17.00’ye kadar il temsilciliğine ya da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden Necati Çamiçi veya Beyza Nur Akıllıer’e başvuru evraklarını teslim etmeleri gerekiyor.

Turnuvanın teknik toplantısı 16 Mayıs Cuma günü, saat 18.00’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.