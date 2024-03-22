Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı faaliyet programında yer alan Liseli Gençler (kız-erkek) Türkiye Tekvando Şampiyonası bugün Çorum’da başlıyor.

Türkiye şampiyonasının teknik toplantısı dün gazetemizin basıma girdiği saatlerde gerçekleştirildi ve müsabaka programı belli oldu. Yeni Spor Salonunda 3 gün sürecek olan şampiyonaya, 53 ilden 160’ı kadın, 160’ı erkek 320 sporcunun katılacağı belirtildi. Müsabakalar şampiyona boyunca her gün sabah 09.00’da başlayacak ve aynı anda 3 tatamide birden yapılacak.

Kilolarında dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirilecek.

Çorum’dan 3 sporcu

Çorum’un ev sahipliğinde bugün başlayacak olan Liseli Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda Çorum’u 3 sporcu temsil edecek.

İl birinciliğinde derece yaptıktan sonra grup birinciliği ve yarı final gruplarında da ilk 4’e girerek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan Yağmur Sulutaş (Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) 46 kiloda, Burak Daştan (Mehmetçik Anadolu Lisesi) 48 kiloda, Salim Can Demir (Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) ise +78 kiloda tatamiye çıkacak.