Milli ara öncesinde, sahasında konuk ettiği Manisa FK’ya 4-3 yenerek play-off potasındaki yerini biraz daha sağlamlaştıran ve final bileti için de iddialı bir konuma gelen Ahlatcı Çorum FK, 4 günlük iznin ardından topbaşı yaptı. İzin dönüşü, 16.00’da toplayan kırmızı-siyahlılar 17.00’de yaptıkları antrenmanla 2 Nisan’da Ankara Keçiörengücü deplasmanda oynanacak 28.hafta maçının hazırlıklarına başladılar.

Keçiörengücü maçının hazırlıklarına yarında devam edecek olan Ahlatcı Çorum FK, 26 Mart Salı günü Süper Lig ekibi Samsunspor’la hazırlık maçı yapacak. Samsun’da oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.