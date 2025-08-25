Sezona üçte üç yaparak harika bir başlangıç yapan ve Trendyol 1. Lig’de 9 puanla liderlik koltuğuna oturan Arca Çorum Futbol Kulübü’nün, ekonomik bakımdan önünün tamamen açıldığı yolundaki açıklama, spor kamuoyunda büyük memnuniyet ve coşkuyla karşılandı.

Kulübün açıklamasında, Balkar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Arca Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Balçık’ın, sezon başlamadan önce kulübün hisselerini devraldığı duyurulurken, “Savaş Balçık'ın bu kararı, yalnızca kulübümüze değil, aynı zamanda şehrimize ve Arca Çorum FK'nın geleceğine duyulan güvenin en somut göstergesidir” ifadesi kullanıldı.

Sungurlu’yu Türkiye’nin en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri haline getiren büyük yatırımlardan birine imza atan Arca, yıllardır Çorum FK’nın en önemli destekçilerinden biri. Balkar ise, kulübü bütünüyle sahiplenerek Çorum’da, Çorum dışında yaşayan yaklaşık 1 milyon 300 bin Çorumlu’nun gönlüne taht kurdu.