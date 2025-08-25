Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü’nün milli sporcusu Mehmet Can Töremiş, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Töremiş, yaşı küçük olmasına rağmen büyükler kategorisinde mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası’nda çifte sevinç yaşadı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Antrenörler Barış Boyar ve Eren Murat Güngör nezaretinde, tek erkeklerde, karşılaştığı tüm rakiplerini yenen Mehmet Can Töremiş Türkiye şampiyonluğunu kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, aynı zamanda organizasyon komitesi tarafından şampiyonanın “en teknik sporcusu” seçildi.

AŞKAR’DAN NBRONZ

Öte yandan, aynı şampiyonada mücadele eden Osmancık Barış Boyar Badminton Spor kulübü sporcusu Beren Aşkar ise Bursa Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü’nden partneri Berkay Çiçen ile birlikte karışık çiftler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü başkanı ve aynı zamanda antrenörü Barış Boyar, Mehmet can Töremiş ve Beren Aşkar’ı tebrik ederken, “Bu anlamlı ve önemli başarılar; yalnızca kulübümüz ve ilçemiz için değil, aynı zamanda badminton sporuna gönül veren tüm gençlerimiz için büyük bir ilham ve motivasyon kaynağı olmuştur. Sporcularımızın gösterdiği bu azim, gençlerimize sporda çalışmanın, disiplinin ve inancın neler kazandırabileceğini bir kez daha göstermiştir.

Sporcularımız Mehmet Can Töremiş ve Beren Aşkar’ı yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Onların bu yolculuğunda emeği geçen, her daim yanlarında olan ailelerine ve sporcularımızın gelişimi için gece gündüz çalışan antrenörümüz Eren Murat Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi.

Boyar, kendilerine her zaman destek olan herkese de de teşekkür etti.