Çorum Dağcılar Birliği Spor Kulübü sporcusu Dinçer Solmaz, 10 gün içerisinde iki önemli zirveye tırmanarak büyük bir başarıya imza attı.

Solmaz, ilk olarak 5 bin 642 metre yüksekliğiyle Avrupa’nın en yüksek noktası kabul edilen Gürcistan Elbruz Dağına tırmandı. Ardından 3 bin 937 metre yüksekliğe sahip Rize Kaçkar Dağına ulaşarak çifte zirve başarısı elde etti.

Bu tırmanışlar aynı zamanda Çorum Dağcılar Birliği Spor Kulübü’nün ilk yurt dışı zirve faaliyeti olma özelliğini taşıyor. Kulüp yönetimi ve sporcular, elde edilen başarının kendilerini daha büyük hedeflere motive ettiğini ifade etti.