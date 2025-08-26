Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 3’üncü hafta maçında konuk ettiği Sarıyer’i de yenerek 14 sezondur mücadele ettiği profesyonel liglerde bir ilke imza attı.

EN İYİ SEZON BAŞLANGICI

2’nci haftada, deplasmanda Adana Demirspor’u 3-0 yenerek yaklaşık 2 yıl aradan sonra liderlik sevinci yaşayan Arca Çorum FK, 3’üncü hafta maçında, İstanbul temsilcilerinden Sarıyer’i konuk etti. Beyaz Martıları 24.dakikada Pedrinho ve 90+8’de Eze’nin penaltıdan bulduğu golle 2-1 yenen Arca Çorum FK 3’te 3 yaptı ve puanını 9’a yükselterek liderliğini sürdürdü.

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Arca Çorum FK, ilk 3 haftalar itibariyle ilk kez 3’te 3 yaparak puan kaybetmedi.

EN KÖTÜ PERFORMANS 2020-2021’DE

Arca Çorum FK, profesyonel liglerde mücadele ettiği sezonların ilk 3 haftalarında aldığı sonuçlara göre en kötü performansı 2020-2021 Sezonunda sergiledi. Kırmızı-siyahlı takım, evinde aldığı 3-1’lik Manisa FK yenilgisiyle başladığı sezonun ikinci maçında da deplasmanda Kocaelispor’a 3-0 kaybederken, sahasında Afyonspor’la 1-1 berabere kalarak tek puanını almıştı.

İLK 3 HAFTA PUANLARI

Arca Çorum FK, ilk 3 haftalar itibariyle, 2012-2013 Sezonunda 3, 2013-2014 Sezonunda 4, 2014-2015 Sezonunda 4, 2015-2016 Sezonunda 6, 2016-2017 Sezonunda 6, 2017-2018 Sezonunda 2, 2018-2019 Sezonunda 6, 2019-2020 Sezonunda 6, 2021-2022 Sezonunda 5, 2022-2023 Sezonunda 7, 2023-2024 Sezonunda 6, 2024-2025 Sezonunda ise 2 puan toplamıştı.