Arca Çorum FK’nın son 7 yılına damga vuran, son 3 yılda da kulüp başkanlığı görevini yürüten Oğuzhan Yalçın’dan ayrılık açıklaması geldi. Yalçın, kulübün hisselerinin iş insanı Savaş Balçık’a devredildiğinin resmi olarak açıklandığı günün akşamında katıldığı bir spor programında, kendisinin de görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yalçın’ın, programda ayrılığını anlattığı bölümde yaptığı konuşma şöyle:

DOLU DOLU BİR ÜÇ SENE YAŞADIK

“…Bundan 3 sene önce, Murat Yıldırım’la birlikte kulübü sıkıntılı bir süreçte devralmıştık Akabinde bir şampiyonluk elde etmiştik. Arkasından 1. Lig'de yarı final oynama başarısı gösterdik. Geçen sene de zorlu bir ligde bana göre son yılların en zorlu ligiydi. En zorlu liginde Play-off'u da son 3 haftaya kadar kovalayarak, takımımızı ligde tuttuk. Ama play-off iddiamızı da sürdürdük. Böyle bir 3 sene yaşadık.

SAVAŞ BALÇIK’IN ÇOK BÜYÜK DESTEKLERİ OLDU

Bu 3 sene içerisinde Sayın Savaş Balçık’ın bize çok büyük destekleri oldu. 2.Lig’den 1.Lig’e çıktığımız sene, geçen sene, ondan önceki sene, İsmail Terlemez'le birlikte bize çok büyük destekleri oldu. Bu sene bittiğinde şöyle bir durumla karşı karşıyaydık. Biliyorsunuz sahalarımızı yaptırdık. Tesislerimizin büyük bir maliyeti vardı. Sahaların da yapılması gerekiyordu. Bu sahaların yapılmadığı zaman kulübün Süper Lig'e hazır olma ihtimali yoktu. Burada büyük bir risk alarak sahaların yapımına başladık.

SPONSORLUKLARLA KULÜBÜ YÖNETTİK

Ben eski bir futbolcuyum. Ticari bir işletmem yok. Bu olmadığı için de sürekli sponsorla kulübü çevirmeye çalıştık. 3 sene zarfında hamdolsun ne bir oyuncuya, ne bir esnafa, ne bir devlet kurumuna hiçbir şekilde borçsuz şekilde ilerledik ve bir yere getirdik. İnsanların doğasında var, fıtratında var. İnsanların çocukları olur ve çocuklarını evlendirirler. Şimdi ben bu olaya şöyle bakıyorum. Bir kızımız vardı ve biz kızımızı gelin ettik. Bunun iyi bir yere olması gerekiyordu ve Çorum Futbol Kulübü’nün iyi bir yerlere gelmesi gerekiyordu.

ÇORUM FK’NIN GELECEĞİ İÇİN BİR ŞEY YAPMAMIZ GEREKİYORDU

Bunun öncesinde bunu yapabileceğimiz daha farklı çok farklı konjonktörler vardı. Ama biz bununla alakalı böyle bir karar almadık hiçbir zaman. Bugün gelinen noktada bir altyapı tesisi sözü vermiştik biliyorsunuz. Ama bir türlü bunu hayata geçirememiştik. Bu altyapı tesisimizin yapılabilmesi için, Çorum Futbol Kulübü’nün Süper Lig'de olabilmesi için, Çorum Futbol Kulübü’nün ileride daha sağlam zeminlerde oturtulabilmesi için böyle bir şey yapmamız gerekiyordu.

İKNA ETMEMİZ KOLAY OLMADI

Kendileriyle konuşmamda, sponsorluk haricinde böyle bir şey yaparsak daha sağlıklı olacağını, Çorum adına daha güzel olacağını, Çorum için bunun daha hayırlı olacağını söyledim. E tabii ki bu süreçti. Süreçte ikna etmemiz biraz kolay olmadı. Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman takımın hisselerinin satıldığı söyleniyor.

SATILMADI HİSSELER EL DEĞİŞTİRDİ

Takımın hisseleri satılmadı. Takımın hisseleri sadece el değiştirdi. 3 sene zarfında hiçbir zaman kulübü şirket olarak yönetmedik. Kulübü kurumsal olarak, şirket olarak yönettik ama bir derneğin başkanı gibi yönettim. Ben Çorum Futbol Kulübü’nün dernek başkanı olarak başkanlık yapar gibi yönettim. Her zaman oraya giren parayı, çıkan parayı kesinlikle kendimin değil, bu kulübün bir parası olarak gördüm.

KENDİ İSTEĞİMLE BIRAKTIM

Makam odamda belki toplasanız 20 kere oturmuşumdur. Koltuk sevdalısı olup, 1 sene, 2 sene, 3 sene neyse bunları geçirmektense o koltuğun sadece bizlere zamanı gelince boşaltılması gerektiğini düşündüğüm için, zamanı geldiğini düşündüğüm için şu anda da kendi adıma bu koltuğu boşaltmak istedim. Bunu yaparken de Savaş abi kesinlikle kulüpte başkan olarak devam etmemi söyledi. Fakat sizler de biliyorsunuz, ben 4 sene sportif direktörlük ve 3 sene kulüp başkanlığı yaptım. 7 sene oldu. Yani çocuğum 7 yaşındaydı. Biri 14 yaşına geldi. Biri 5 yaşındaydı 12 yaşına geldi. E haliyle evime, aileme bir zaman ayıramadım. Büyüdüklerini göremedim. Çocuklarımla ilgilenemedim. Onu geçtik, babamın bir rahatsızlığı var. Babamın da bir rahatsızlığı olduğu için şu anda onunla da ilgilenemiyorum. O yüzden, burada şu an bu konjonktürün içinde kalıp devam etmenin, sağlıklı bir durum olduğunu düşünmediğim için bundan sonrasının da takımın kurulduğu ve takımı yaparken de Allah'a şükürler olsun bütün transferleri yaptık. Şu anda eksiğimiz yok. Takım 3’te 3 yaptı ve lider durumda.

ARTIK CEKETİMİZİ ALIP GİTME ZAMANI

Her şeyi tamamladıktan sonra bazen ceketinizi alıp gitmeniz gerekir. Artık ceketimizi alıp gitmemiz gerektiğini düşündüğüm için böyle bir karar aldım. Bu kararı da ilk defa burada, şu anda açıklıyorum. Buraya, programa çıkmadan sadece yönetim grubuna ve 1. Lig başkanlarının olduğu gruba mesaj attım. Onun dışında kimsenin de böyle bir karar aldığımdan haberi yok. Sadece Savaş Bey’le görüştüm.

BAŞKA BİR GÖREV ALMAYACAĞIM

Evet, kulüp başkanlığından bugün itibariyle ayrılıyorum. Kesinlikle başka bir görev almayacağım. Ama zaten görev almama gerek yok. Şöyle ki, benim Çorum Futbol Kulübü’nde yapmadığım hiçbir görev kalmadı. Sportif direktörlük, mali başkanlık, başkan yardımcılığı, kulüp menajerliği, idari menajerlik, muhasebe işlerine baktım. Tribüne çıktım, taraftar oldum. Sahanın içine girdim, futbolcu oldum, takım kaptan oldum. Hepsini yaptım. Bundan sonra da zaten aynı şekilde Oğuzhan Yalçın olarak devam edeceğim.

HAYATIMIN YARISI ÇORUMSPOR’LA GEÇTİ

Oğuzhan Yalçın bugün buradan çıktı diye Çorum Futbol Kulübü ile bağının kopması söz konusu değildir. Çorumspor Oğuzan Yalçın için her zaman farklıdır. Farklı da olacaktır. Çünkü 8 senelik bir futbol geçmişinin üstüne 7 sene bir yöneticilik geçmişi, 15 sene. Yani neredeyse hayatımın yarısını ben Çorumspor’la geçirmiş bir insanım. Fenerbahçeliler bilirler. Aziz Başkan'ın bir sözü var ‘Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim’ diye. Biz de Çorumspor'la öyle e bakıyoruz. Dışarıda da olsak, içeride de olsak bu fark etmeyecek. Sadece resmiyette bir görevimiz olmayacak. Ama her zaman Çorumspor'un başarısı bizim için en öncesinde ben Çorumspor taraftarıyım.

SEZON ÖNCESİ ALDIĞIMIZ BİR KARARDI

Sezon başında, daha lig başlamadan transferlerimizi yaptıktan sonra aldığımız bir karardı. Bunun sebebi de şudur: Yaptığımız kontratlar çok yüksek biliyorsunuz. Şimdi burada koltuk sevdalısı olup bu kontratlar yüksekken bir sponsorluk anlaşmasıyla bunları götürmektense, bunu gerçekten birine bağlamamız lazımdı. Bunu yaparken de sizin burada bu yapacağınız hamle kulübü aldınız, kulüp sizin olsun diye değil, aslında kulübü kurtarmak için bir hamle yapıyoruz. Çünkü işin aslı şu: Bir borçlanma ya da bir sıkıntılı durumda bunun muhatabı olacak kişisi ben değil, Savaş Abi’nin olması gerektiğini söyledim. İsmail abi sürekli yurt dışında olduğu için onlar beraberler biliyorsunuz Arca’da, zaten sonuçta takım bir Çorumlunun oldu.

BÖYLE OLMASI GEREKİYORDU

Bizim çok geçmişe dayalı bir muhabbetimiz var Savaş Abi’yle. Ama bu konunun artık böyle olması gerekiyordu ve bunun da sürekli açıklanması taraftarı olan taraf da benim tarafımdı. Yani kendi durumumdan dolayı, ailevi durumumdan dolayı bunun bir an önce açıklanmasını istedim. Uzun süredir de benimle alakalı belki dikkat ettiniz, belki etmediniz 3 haftalık süreçte psikolojik olarak yorgunluğumu, bitkinliğimi belki görmüşsünüzdür.

SIKINTILI GÜNLER YAŞADIM

3 senedir çoğu kez çok sıkıntılı günler yaşadım. İnanılmaz sıkıntılı günler yaşadım. Buraya ilk oturduğum günle bugün arasında bana baktığınız zaman bunu anlayabilirsiniz. Fiziksel olarak da yani bedensel olarak çok yoruldum ama içsel olarak da manevi olarak da çok yoruldum.

LİGDE KALMALAYA OYNAMAK YERİNE AVRUPA’YA OYNAYAN TAKIM OLSUN DEDİM

Oğuzhan Yalçın olarak bu takımı kümede tutmaya oynatmaktansa Oğuzhan Yalçın olmadan bu takımın Süper Lig'e çıkıp UEFA Kupası oynaması gerektiğini düşündüm. Çünkü biz geçen sene boş tribünler oynarken, bu sene 10.000 seyirciyi oynuyoruz. Bu Çorum için güzel bir şey. İnsanlar eşleriyle gelmeye başladılar maçlara. Çorum'un ismi duyuldu artık ve bu sene öyle bir şey oldu ki, Çorum'la alakalı dışarıda çok güzel bir havamız var.

ÇOK SAĞLAM BİR TEMEL OLUŞTURDUK

Biz 3 senedir güzel bir temel oluşturduk. Çok sağlam bir temel oluşturduk. Arkadaşlarımızla beraber, yönetici arkadaşlarımızla beraber çok büyük fedakârlıklar yaptık. Bu fedakârlıkların karşısında biz şu anda Süper Lig'e hazır hale geldik.

SÜPER LİG’DE İLK 10’A GİRECEK SEVİYEDE

Geçmişe değil önümüze bakmamız lazım. Önümüzde ne var? Bugün bu hale geldiğimizde kötü bir senaryo mu var? Hayır. Çorum Futbol Kulübü şu anda Türkiye'de bırakın 1. Lig'i Süper Lig'de de ilk 10 takımın içine girecek seviyeye gelmiş, level atlamış bir takım olmuştur.

ÇOK BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILACAK

İlk 3 sene önceki kulübün devralındığı süreçten bugüne gelinen noktaya bakmak lazım. Bugünden sonra da nereye gidecek ona bakmak lazım. Biz tesis derken biz altyapı tesisimiz olacak. Onu konuşuyoruz şu anda. Yani bu insanlar buraya çok büyük yatırımlar yapacaklar.

ÇORUM’UN EN BÜYÜK MARKA DEĞERİ

Çorum Futbol Kulübü Çorum'un en büyük marka değeridir. O koltukta oturan insanlara da çok büyük şeyler katar. Allah'a şükürler olsun Oğuzhan Yalçın da Çorumspor, Çorum futbolu çok büyük şeyler katmıştır. Oğuzhan Yalçın'ın Türkiye'de bir isminin olmasını sağlayan yer Çorum Futbol Kulübü başkanlığı, sportif direktörlüğü, kaptanlığıdır. Ben bunu hiçbir zaman inkar etmeyeceğim.

Ben bugün itibariyle onurlu, gururlu, şerefli, itibarlı bir şekilde bu koltuğu iyi temsil ettiğimi düşünerek bıraktığımı düşünüyorum. Ama bundan sonra da bu kulübün o kupaya alması için ne gerekiyorsa benim de dışarıdan her zaman bu kulübün içinde bir adam olduğumu bilmenizi istiyorum.”

Yalçın, görev yaptığı süre içerisinde başta eşi, annesi, babası ve çocukları olmak üzere, sponsorlara ve kendisine destek olan herkese teşekkür etti.