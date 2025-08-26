Çorumlu judocu Aysima Karataş, Samsun’da düzenlenen 21.Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan 21.Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası 23-26 Ağustos tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalarda 36 kiloda tatamiye çıkan Çorum Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Aysima Karataş Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.