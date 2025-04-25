Çorum Tekvando İl Temsilcisi İshak Kepçeli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Erdoğan Arslan ve Milli Takımlar Antrenörü İlhan Aşkın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.

Heyet, hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyaret kapsamında Milli Takım forması da hediye edildi.

Ziyaretin, sağlık çalışanlarına moral vermek ve spor camiasının desteğini göstermek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.