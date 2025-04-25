30 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde İtalya’nın Caorle kentinde düzenlenecek olan U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcuları belirlemek üzere 3 etaplı planlanan milli takım hazırlık kaplarından ilki Bursa’da başladı. Kampta Çorum Belediye Spor Kulübü’nden de 3 sporcu bulunuyor.

Güreş il temsilcisi Bülent Tuzcu’nun verdiği bilgilere göre, 23 Mayıs’a kadar devam edecek kampta, 13-15 Nisan tarihlerinde Çorum’da düzenlenen U20 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda 92 kiloda ikinci olan Şahin Dur, üçüncü olan Hasan Dur ve 125 kiloda üçüncülüğü elde eden Berktan Ahmet Kara da yer alıyor.

Üç kamp sonunda milli takımda yer alacak güreşçiler belli olacak.