Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Bilim ve Sanat Merkezi, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi başta olmak üzere Çorum Belediyesi Bilim Merkezi ve Hitit Üniversitesi öğrencilerinin çok sayıda projesi ile katıldığı TEKNOFEST 2025’te ilimiz gençlerinin projeleri büyük beğeni topladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü BİLSEM ekibinin Tarım Teknolojileri Yarışması (Lise Seviyesi) ve Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması / Sağlıklı Yaşam Kategorisi kategorisinde yarıştığı;

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nin ise Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması ve Liseler Arası İHA Yarışması (Döner Kanat Kategorisi) ile toplam 4 takımla finalde Çorum’u temsil ederek büyük bir başarıya imza attığını duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil tarafından yapılan açıklamada “Vizyoner bir platform olan TEKNOFEST’te ilimizi gururla temsil eden tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, final sürecinde üstün başarılar diliyoruz” denildi.

Hitit Üniversitesi ise TEKNOFEST finalinde 1 projesi ile Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması’na; 2 projesi ile Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması’na, 1 projesi ile Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması’na 2 projesi ile Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması’na olmak üzere toplam 6 proje ile dikkat çekti. HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk hedeflerinin birincilik olduğunu söyledi.



Çorum Belediyesi Bilim Merkezi ekibi de TEKNOFEST 2025’e katılarak yaptıkları çalışmalarla dikkat çekti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yaptığı paylaşımda: “Çorum Belediyesi Bilim Merkezi TEKNOFEST ekibimizi tebrik ediyoruz. Bilim Merkezimizle birlikte, gençlerimiz bilimde ve teknolojide başarılara imza atıyor” görüşüne yer verdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da Belediye Bilim Merkezi öğrencileri ile biraraya gelerek: “TEKNOFEST 2025’te Çorum’umuzu gururla temsil eden Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerimiz, danışman öğretmenleri Kemal Duran Daş rehberliğinde Tarım Teknolojileri alanında finale kalma başarısı gösterdi. Öğrencilerimizi ve öğretmenimizi yürekten kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz” dedi.

Öte yandan TEKNOFEST 2025’e katılan AK Parti Çorum Milletvekili Çorumlu gençlerin hazırladığı projeleri yerinde görme imkanı buldu. Festival alanında öğrencileri ziyaret eden Çorum Milletvekili Ahlatcı, gençlere başarı dileklerini ileterek desteklerini sundu.

Milletvekili Ahlatcı, TEKNOFEST 2025’te başarılı performans sergileyen Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ve Hitit Üniversitesi öğrencilerini tebrik etti. Milli teknoloji hamlesinin en prestijli organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST’te, Çorumlu öğrencilerin inovatif projeleriyle büyük beğeni topladığını belirten Milletvekili Ahlatcı ziyaretle ilgili sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ve Hitit Üniversitesi öğrencilerimiz, TEKNOFEST 2025 – Sanayide Dijital Teknolojiler Kategorisi’nde sergiledikleri yüksek performans ile bizleri gururlandırdı. Emek veren kıymetli öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Yusuf Ahlatcı ayrıca burada İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk ve değerli eşi Prof. Dr. Mücahit Öztürk ile biraraya gelerek sağlık alanındaki yenilikleri değerlendirme fırsatı bulduklarını ve TEKNOFEST’teki sağlık teknolojilerini birlikte incelediklerini kaydetti.

Milletvekili Ahlatcı ayrıca TEKNOFEST2025’te önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Saim Fatih Dönmez ile de biraraya geldi.

Kargı Devlet Hastanesi hekimleri ile de karşılaşan Ahlatcı, sağlık alanındaki yenilikçi teknolojilerin sergilendiği stantları birlikte gezdiklerini duyurdu. Cansağlığı Vakfı standında gençlerle buluşan Ahlatcı, Kargılı minik doktorların ameliyat eğitimine de eşlik etti.