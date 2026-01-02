İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” programı kapsamında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 89. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Program, İnönü Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Çorum İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ömer Alkaç ile panelist öğrenciler katıldı.

Elif Kuyulu yönetimindeki panelde öğrenciler Elif Naz Cıdık, Melek Naz Alıcı, Rana Kaya, Kürşat Cem Vargeloğlu sunumlarında Mehmet Akif Ersoy’un fikir dünyası, edebî kişiliği ve milli mücadele dönemindeki duruşunu ele aldı. Öğrenciler, yazar okumaları kapsamında hazırladıkları sunumlarla Mehmet Akif’in eserlerinden ve düşünce mirasından örnekler paylaştı. Akademik ve pedagojik katkıların öne çıktığı etkinlikte, öğrencilerin analiz ve yorumları katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Yetkililer, programın öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmeye ve edebî birikimlerini artırmaya katkı sunduğunu belirterek, etkinliğe katkı sağlayan eğitimciler ile öğrencilere teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Cağlar da milletimizin bağımsızlık mücadelesine kalemiyle ve şahsiyetiyle yön veren Mehmet Âkif Ersoy’un fikir dünyasını, edebî mirasını ve ahlâk anlayışını genç kuşaklara aktarmayı amaçlayan panelin önemli bir kültür ve vefa buluşması niteliği taşıdığını kaydederek emek veren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi