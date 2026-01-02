Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şubesi tarafından, Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacağı ve ardından basın açıklaması yapılacağı duyuruldu. Etkinlik bugün Cuma namazının ardından, Ulucami’de gerçekleştirilecek.

AGD Çorum Şubesi tarafından yapılan açıklamada Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğin barışçıl bir şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Cuma namazı sonrası Filistin’de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak, ardından basın açıklaması yapılarak kamuoyuna mesaj verilecek.

Yapılan çağrıda, tüm vatandaşlar Filistin’e destek için programa davet edildi.

