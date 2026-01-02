Necip Fazıl Kısakürek’in önemli tiyatro eserlerinden biri olan “Reis Bey”, 39 yıl aradan sonra yeniden sahneye konuldu. İlk olarak 1987 yılında Osmancık’ta sahnelenen eser Çorum’da da büyük bir ilgiyle izlendi.

“Osmancık Olanlar Oldu, Tiyatro Ekibi” tarafından sahnelenen “Reis Bey” izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Oyunun yönetmenliğini Birgül Birgül Dağtekin Güler üstlenirken, başrolü Haydar Kurşun canlandırdı. Oyunda Abdullah Keskin, Ahmet Aslaner ve Kemal Arslanbaş rol aldı.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunu Vali Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yüzlerce vatandaş ilgiyle izledi. Adalet, vicdan ve insanlık değerlerini derin bir şekilde ele alan oyun sonunda değerlendirme yapan Vali Çalgan, sanatın toplumun kültürel hayatındaki önemine dikkat çekerek emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi