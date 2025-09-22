Yayla Haber Gazetesi Muhabiri meslektaşımız Merve Kayış'ın kuzeni genç yaşta hayatını kaybeden Yılmaz Kağan Kayış toprağa verildi.

Alaca Özhan Mahallesinden sebzeci Kadim Bolat'ın yeğeni, Muzaffer Kayış'ın oğlu, Yayla Haber Gazetesi Muhabiri Merve Kayış'ın kuzeni Kayış’ın genç yaşta vefatı ailesi ve tüm sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Antalya'da yaşayan Yılmaz Kağan Kayış'ın evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan 33 yaşındaki Yılmaz Kağan Kayış’ın cenazesi, Cumartesi günü Eski Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özhan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ile tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi