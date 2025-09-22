45. Bölge Çorum Eczacı Odası’nın genel kurulu Cumartesi günü saat 13.00’de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda başladı. Kongrenin Divan Başkanlığı’nı Ecz. Süleyman Koca yaparken, divan başkan yardımcılığına Ecz Olcay Çorumlu, divan üyeliklerine ise Ecz. Fatih Çağatay ve ve Ecz. Sevim Gökçe Yılmaz seçildi.

Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Oda Başkanı Erol Afacan, genel kurulda bir konuşma yaparak, Türkiye’de ve dünyada son 5 yılda yaşanan eczacılık sektörü ile ilgili gelişmelerden bahsetti.

Çorum Eczacı Odası olarak günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için çalıştıklarını aktaran Afacan, Çorum Eczacı Odası’nın 25 yıllık bir vizyon planlaması çizdiklerini belirterek; “Odamıza kazandırdığımız yeni hizmet binasının tadilatını bitirip, meslektaşlarımıza yakışır hale getirmek, eczacı teknikeri yetiştirmek için Çorum Belediyesi ÇOKİŞ işbirliğiyle hayata geçirmek ve odamıza 25 yıllık bir vizyon planı çizerek, eczacılığın yarınlarını bugünden tasarlamak ve de Çorum Eczacı Odası’nın yarınlarda Türk Eczacılar Birliği’ne yönetici yetiştiren bir vizon ortaya koymaya özen gösteriyoruz. Çorum Eczacı Odası sadece bir eczacı odası olmakla kalmayacak Türk Eczacılar Birliği’nde de yerini alacaktır. Geçmiş başkanlarımızın sürekli dile getirdiği ‘3 M’ kuralını bir miras olarak devraldık. Radyoapak maddeler mücadelesini de ülke gündemine taşıyan ilk oda biz olduk. Türk Eczacılar Birliği başkanımızın bizde bu konuda bir rapor istemesi odamızın sadece yerelde değil, merkezde de yol gösterici olduğunu ortaya koymuştur” dedi

Konuşmasında devamında oda üyelerine seslenen Erol Afacan, “Biz kavga etmeye değil, hizmet etmeye, dedikodu değil çözüme, günü kurtarmaya değil, geleceği kurtarmaya geldik.’ diyerek; “Hep birlikte taş üstüne taş koymaya, odamızı geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Çünkü Çorum Eczacılar Odası’nın gücü birlik ve dayanışmadan gelir. Bu yeni dönemde ayrışmaların olmadığı, birlik ve beraberlik içinde mesleğimize, odamıza ve birliğimize sahip çıkmak için hep birlikte yol yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı

Genel kurulun devamında yönetim, denetim ve disiplin kurulu raporları okunarak ibra edildi. Genel kurul gelir-gider, bilanço ve tahmini bütçenin kabulü, dilek ve temenniler ile sona erdi.

YENİ YÖNETİM

OLUŞTURULDU

Çorum Eczacı Odası’nda seçimler dün odanın Kulaksız Sokak üzerinde bulunan merkezinde 09.00-17.00 saatleri arasında oy kullanma işlemi ile devam etti. Çarşaf liste halinde gerçekleştirilen seçime mevcut başkan Erol Afacan seçime tek aday olarak girdi.

Odanın 252 üyeye ulaşması nedeni ile Yönetim Kurulu üye sayısı 5’ten 7’ye çıkarıldı. Buna göre yapılan seçimler sonucunda Oda Yönetim Kurulu üyeliklerine Erol Afacan, Çelebi Ayvaz, Doğuhan Koçak, Ceyhun Gürsel Karakuş, Ayşe Nur Kaya, Serhat Battal Külük ve Abdulsamed Erdal seçildi.

Eczacı Hüseyin Toroman, Ahmet Melik Abalı ile Serkan Çalışkan Denetleme Kurulu asil üyesi seçilirken, Şükrü Günaydın, İbrahim Etem Baykal, Bekir Sami Ünsal, Murat Uysal ve Özlem Uyar Gemici Haysiyet Divanı asil üyeliğine ve Çelebi Ayvaz, Ceyhun Gürsel Karakuş, Hamdi Kartal, Sönmez Çalışkan ve Erol Afacan ise Büyük Kongre delegeliğine seçildi.

Çorum Eczacı Odası seçimleri çarşaf liste esasına göre yapıldığı için önümüzdeki günlerde yeni yönetim toplanarak aralarında başkan seçimi yapacak.

Muhabir: Haber Merkezi