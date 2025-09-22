Cumhuriyetimizin 102. yılına özel olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Işığın Hikayesi: Antik Çağdan Günümüze Aydınlatma Sanatı” isimli sergi yarın (23 Eylül 2025 Salı günü) Çorum’da sanatseverlerle buluşacak.

Çorum Müzesi evsahipliğinde yarın saat 14.00’te yapılacak açılış törenine tüm sanatseverler davet edildi.

Müze Müdürü Metin Çakar, yaptığı açıklamada, serginin Cumhuriyetin 102. yılına yakışır bir etkinlik olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi: “Geçmişten günümüze aydınlatma kültürünü ve ışığın serüvenini gözler önüne serecek bu özel sergiyi Çorumlularla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Antik dönemden bugüne ışığın ve aydınlatma sanatının gelişimini anlatan birbirinden değerli eserleri görmek isteyen herkesi Çorum Müzesi’ne bekliyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi