Çorum’un Alaca ilçesinde "ölüm kavşağı" olarak bilinen noktada bir trafik kazası daha meydana geldi. Alaca-Yozgat karayolu üzerindeki Zile yol ayrımında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza sonrası otomobil takla atarken, her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 3 kişiyi ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Bölgede sık sık kazaların meydana geldiği, vatandaşlar tarafından "ölüm kavşağı" olarak adlandırılan bu noktada gerekli önlemlerin alınmaması tepkilere yol açıyor.

Muhabir: Haber Merkezi