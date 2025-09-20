M. B. idaresindeki JD 486 yabancı plakalı otomobil, B. Ç.'nin kullandığı 34 SDU 72 plakalı cip ve B. G.'nin kullandığı 19 TP 746 plakalı hafif ticari araç Kale Mahallesi Hüyük Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada cip ve yabancı plakalı aracın sürucüleri ile araçta bulunan C. B. ve A. B., yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile kapanan cadde araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

İki araç çarpıştı kaza anı kamerada
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK