Alınan bilgiye göre, Yavuz Turcan yönetimindeki 52 ACC 853 plakalı TIR, karın etkili olduğu Samsun-Ankara kara yolu Hacılı Geçidi mevkisinde kayarak önce bariyere, ardından Osman Göktürk idaresindeki 19 BC 319 plakalı tıra çarptı.

Her iki TIR’ın da yoldan çıktığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi.

Kara yolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan Turcan'ın kullandığı TIR’ın, bariyerlere ve diğer TIR’a çarparak yoldan çıktığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.