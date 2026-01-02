Çorum'da mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

2025 yılını buz gibi bir hava ile geride bırakmasının ardından 2026'nın ilk gününde kent geneli beyaza bürünen ve okulların tatil edildiği Çorum'da kar yağışı yeniden etkili olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son raporuna göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 7 dereceye kadar çıkacak.

Çorum bugün ve yarın eksi 11 ve eksi 12 dereceleri görürken en soğuk günlerinden de birini yaşamaya devam ediyor.

ÇORUM'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Meteorolojik tahminlere göre Çorum'da bugün açık hava etkili olurken sıcaklık eksi 5 derece, gece ise eksi 12 derece olacak. Cumartesi günü parçalı bulutlu havayla birlikte en yüksek sıcaklık 1 derece olacak.

Pazar ve pazartesi günleri çok bulutlu havanın etkili olacağı kentte sıcaklıklar 5-7 derece aralığında seyredecek. Salı ve çarşamba günleri de benzer hava koşulları sürerken, perşembe günü sıcaklıklar düşüşe geçecek.

Önümüzdeki 5 günde kar yağışı beklenmezken sıcaklıkların mevsim normalinde seyredilmesi bekleniyor.