Ahlatcı Çorum FK’nın Erzurumspor’la Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 33.hafta maçının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak kritik maçta Tekirdağ bölgesi üst klasman hakemi Mehmet Ali Özer düdük çalacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta Özer’in yardımcılıklarını ise Antalya bölgesinden Serdar Soydan ve Bitlis bölgesinden Barış Çiçeksoyu yapacak. Diyarbakır bölgesinden Burak Kamalak da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

3 GALİBİYET 5 BERABERLİK

Tekirdağ bölgesi hakemi Mehmet Ali Özer, kariyerinde en çok Ahlatcı Çorum FK’nın maçını yönetti. Özer, Çorum temsilcisinin 8 maçında düdük çalarken, kırmızı-siyahlı takım 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi.

Ahlatcı Çorum FK, Özer’in düdük çaldığı maçlarda 2022-2023 sezonunda evinde İnegölspor’u 2-1, 2023-2024 sezonunda, deplasmanda Keçiörengücü’nü 2-1, bu sezon da deplasmanda Manisa FK’yı 1-0 yenerken, 2017-2018 sezonunda 1461 Trabzon’la 8D) 3-3, 2021-2022 sezonunda Somaspor’la (D) 1-1, 2023-2024 sezonunda Bandırmaspor’la (D) 0-0, Şanlıurfaspor’la (D) 1-1), bu sezon da yine Bandırmaspor’la (D) 0-0 berabere kaldı.

ERZURUM 1 GALİBİYET 1 YENİLGİ ALDI

Özer, Erzurumspor’un ise 2 maçını yönetti. Dadaşlar bu maçlarda geçen sezon sahalarında Manisa FK’ya 2-1 yenilirken, bu sezon ise yine sahasında Esenler Erokspor’u 2-0 yendiler.