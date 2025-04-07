Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 33.hafta maçında konuk ettiği Esenler Erokspor karşısında ilk yarıyı 3-1 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda müthiş taraftar desteğini de arkasına alarak 3-3’ü yakaladı ve çok kritik 1 puan aldı.

Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takıma desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür edildi. Açıklamada, “Bugünün gerçek galibi taraftarımız oldu. 2-0 geriye düşmemize rağmen bir an olsun susmayan, bıkmadan, usanmadan takımımızın yanında olan, her koşulda desteğini hissettiren büyük taraftarımıza sonsuz teşekkürler” ifadeleri kullanıldı.