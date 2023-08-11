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Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının yanlış ekonomi programı ve politikaları sonrası millet olarak yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıyayız diyen Hakan Tekercioğu, “Uzun yıllar boyunca uygulanan hatalı politikalar sonucunda, seçim sürecinde atılan sloganlarla popülist vaatlere karşı rasyonel bir zeminin varlığından söz edebilmek mümkün değil. Bunun yerine, bütün faturayı dar gelirliye kesen, vatandaşın cebindeki son kuruşa da el atan bir yoksullaştırma politikasının sert bir şekilde uygulandığı görülmektedir” diye konuştu.

Memur, emekli ve asgari ücretliye yapılan zammın eridiğini söyleyen Tekercioğlu, “Memura ve emekliye yapılan cüzi zammın birkaç hafta içinde eriyip gitmesi bir yana, son olarak uygulanan akaryakıttaki ÖTV oranlarına yapılan zamla birlikte milletimiz derin bir yoksulluk çukuruna gömülmek istenmektedir” dedi.

Her ne kadar rakamlar üzerinde oynasalar da artık mızrak çuvala sığmamaktadır diyen Tekercioğlu, “TÜİK verilerine göre bile aylık enflasyon oranı yüzde 9,49 iken, yıllık oran ise nerdeyse yüzde elliye yaklaşarak 47,83 olmuştur. Vatandaşa verilen maaş artışları daha şimdiden erimiştir. Mevcut hükümet kadrolarının bu durumu düzeltme şansı bulunmamaktadır. Her ne kadar seçim öncesinde günlük gaz bulunsa da seçim sonrası bu gaz havaya uçmuştur” ifadelerini kullandı.