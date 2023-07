TED Çorum Koleji Spor Kulübü'nde her yaz sezonunda açılan Yaz Spor Okulu'na yüzme sporuna gönül veren öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. TED Çorum Koleji Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yüzme Teknik Kurul Üyesi ve Milli Takım Antrenörü Çetin Koçak nezaretinde gerçekleşen yaz spor okullarında şampiyon adayı yüzücüler sıkı bir antrenman programından geçiyor. Çorum'da yüzme sporuna ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken TED Koleji Spor Kulübü antrenörü Çetin Koçak, "Yüzme Yaz spor okulu ve performans derslerinin haftanın her günü TED Çorum Koleji yarı olimpik yüzme havuzunda akşam 17.30 ile 19.30 saatleri arasında uzman antrenörler eşliğinde yapılıyor. Yaz okuluna gelen her bir öğrenciyi kulübe lisanslıyoruz ve dönem sonunda öğrencilerimizi başarı sertifikasıyla ödüllendiriyoruz.

TED Çorum Koleji'nde yaz spor okulları oldukça verimli derslerle geçiyor. 4-5 yaş özel yüzme eğitim grupları, branş programları ve tam gün yüzme programları ile TED Çorum Koleji yaz okulu programları devam ediyor.?4-5 yaş özel eğitim gruplarında öğrenciler eğitim alırken, Çorum'da 4 yaş eğitimi veren ilk ve tek yüzme kulübü olan TED Çorum Koleji Spor Kulübü aynı zamanda öğrencilerle keyifli zaman geçiriyorlar" dedi.

Çorum'da 2008 yılından beri yüzme branşının her kademesinde görev alan Koçak, Çorum'un yüzme branşında iyi bir çıkış yakaladığını ve bu çıkışın yanı sıra tesisleşme konusunda da aşama kaydettiğini sözlerine ekledi.