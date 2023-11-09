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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın, 12 Kasım Pazar günü, Kocaelispor’la deplasmanda oynayacağı maçı İstanbul bölgesi A klasman hakemlerinden Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Yıldız entegre Kocaeli Stadyumu’nda, saat 19.00’da başlayacak maçta Taşkınsoy’un yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Güner Mumcu Taştan ve Göktuğ Hazar Erel yapacak. Ankara bölgesinden Onur Bingöl de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

6 YIL SONRA YENİDEN

Abdullah Buğra Taşkınsoy, kariyerinde hem Çorum FK’nın, hem de Kocaelispor’un birer maçını yönetti. Çorum FK, Taşkınsoy’un yönettiği maçta, 2017-2018 Sezonunun 11.haftasında, 5 Kasım 217’de, Hatay deplasmanında Payasspor’u 1-0 yendi.

Kocaelispor ise, Taşkınsoy’un yönettiği maçta, 2015-2016 Sezonunda, Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçında Gebzespor’u 2-0 yendi.