Arca Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden İsmet Taşdemir, prensip anlaşmasına vardığı ve nihai anlaşma için gittiği Gaziantep’te, Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı. Taşdemir, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Halil Uğur'un da katılımıyla gerçekleşen törende1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Deneyimli teknik adam, Arca Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra başına geçtiği Bodrum FK’yı önce 1.Lig’e, ardından Süper Lig’e çıkartırken, biten sezonda da Kocaelispor’u Süper Lig’e taşımıştı.