Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden Özlem Arslan, Çorum Çölyak Derneği’ni ziyaret ederek çölyak hastalığı ve glütensiz ürünler üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette Dernek Başkanı Mustafa Azak, Başkan Yardımcısı Hacer Kesici ve Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Coşkun de hazır bulundu.

Gerçekleşen görüşmede çölyak hastalarının günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar, glütensiz ürünlere erişimde yaşanan sıkıntılar, üretim süreçleri ve tüketici beklentileri detaylı şekilde ele alındı. Özellikle güvenli gıdaya ulaşımın çölyak hastaları için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, glütensiz ürünlere erişimin kolaylaştırılması adına yürüttükleri çalışmalara dikkat çekerek, “Tarım Kredi Kooperatifi gibi vatandaşlarımızın kolayca ulaşabildiği marketlerde glütensiz ürünlerin yer alması bizleri memnun ediyor. Ancak bu ürünlerin çeşitliliğinin artması ve fiyatlarının daha ulaşılabilir hale gelmesi çölyaklı bireyler için büyük önem taşıyor” dedi.

Özlem Arslan ise Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri’nin toplum sağlığını önceleyen ürün politikaları doğrultusunda glütensiz ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Görüşmede ayrıca, kurumlar arası iş birliği imkanları ve çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler de değerlendirildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ