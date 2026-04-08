Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yürüyüş, Çorum’da da 7’den 70’e yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Kadeş Barış Meydanı’nda bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, Veli Paşa Konağı’na kadar yürüdü. Daha sonra buradaki meydanda düzenlenen etkinlikte, hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve toplumda sağlık bilincinin artırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliğin sonunda çocuklar, gençler ve vatandaşlar birlikte "erik dalı" oynadı.

Yürüyüşte konuşan Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, sporun sadece spor müsabakalarında yapılmadığını, sağlıklı yaşam için de büyük önem taşıdığını dile getirdi. Demirkan, sporun sosyal yaşama da önemli katkı sağladığına dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hüseyin Göksal da Dünya Sağlık Günü temasının ‘sağlık için birlikte, bilimin yanında dur’ olarak belirlendiğini belirterek, temanın sağlık hizmetlerinin planlanması aşamasında bilimsel bilginin rehberliğine ve toplumsal iş birliğin önemini vurguladığını söyledi.

Yürüyüşe Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve kurum müdürleri de katıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı